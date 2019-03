VÍDEOS València es tenyeix de lila per la lluita feminista en la vuitena mascletà

Negro por las mujeres asesinadas por la violencia machista. Morado por ese feminismo que salva vida. Gracias Reyes Martí por una mascletà impresionante. #mascletà8 #8M #HuelgaFeminista2019 pic.twitter.com/1IAtbILOn6 — FranPardo (@FranPardo_) 8 de marzo de 2019

La pirotècnica Reyes Martí, responsable de la Pirotècnia Martí de Burriana (Castelló) i encarregada de disparar aquest divendres la vuitena mascletà de les Falles de 2019 a la plaça de l'Ajuntament de València, ha apostat pels colors morat i negre per homenatjar les dones i a les víctimes de la violència de gènere.Martí ha indicat a Europa Press que la seva intenció ha estat "retre un homenatge, d'una altra manera", a aquests col·lectius a través del tret que ha dissenyat per aquesta jornada. "Hem intentat des de la plaça de l'Ajuntament de València posar el nostre granet de sorra", ha assenyalat.La responsable de la pirotècnia ha destacat que a més d'omplir de morat i de negre aquest enclavament a l'inici de la mascletà, ha decidit fer servir també el color morat per embolicar trons petits i descàrregues, material que normalment s'enrotlla amb papers d'un altre color.Martí ha ressaltat que tant ella com les altres dues treballadores de la seva empresa, que formaven part de l'equip de vuit persones destinades al muntatge de la mascletà, han vestit samarretes morades.A continuació, un recull d'imatges de les persones que han viscut aquest moment tan especial a València:

