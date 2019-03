L'Ajuntament de Barcelona nega a Vox l'ús del Palau Sant Jordi per a un míting

Vox ha denunciat aquest divendres que l'Ajuntament de Barcelona els ha negat l'ús del Palau Sant Jordi per a un acte electoral el 30 de març. El consistori ha al·legat "treballs de manteniment" al recinte i no ha concedit el permís a la formació d'extrema dreta, que ha anunciat que aquell mateix dia convocaran una "gran concentració" a Barcelona si l'Ajuntament no rectifica la seva decisió.En un comunicat, recollit per Europa Press, Vox informa que han enviat un burofax en el qual es detalla que l'Ajuntament ha pres una "decisió arbitrària i discriminatòria". Vox pretenia donar el tret de sortida al cicle electoral amb un míting el penúltim dia de març a Barcelona.La formació de Santiago Abascal qualifica de "falsa" l'explicació facilitada per l'Ajuntament. Exposen que des que van iniciar els contactes amb els Serveis Municipals de Barcelona, a través de la societat gestora del Palau Sant Jordi, va quedar "clara la disponibilitat" de les instal·lacions per als dies requerits.Segons Vox, el consistori no va fer cap esment a les tasques de manteniment quan el 15 de febrer es va fer la reserva i tampoc quan es va fer la transferència del 50% del total de l'import perquè la reserva fos confirmada. La versió del partit d'ultradreta és que va rebre una comunicació el 25 de febrer per part dels gestors del Palau Sant Jordi cancel·lant la reserva de l'espai. Les explicacions facilitades per l'Ajuntament de Barcelona no han satisfet Vox.

