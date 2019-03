El TSJC demana a la Guàrdia Civil que investigui qui va encarregar i pagar les pàgines web de l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha demanat a la Guàrdia Civil que investigui qui va encarregar i pagar les pàgines web de l'1-O. En concret, demana informació sobre les pàgines, qui va ordenar obrir-les i els diners públics utilitzats "directament o indirecta" en l'obertura. També demana a la força de seguretat l'atestat que va fer sobre el web conectat.voluntariat.gencat.cat/referendum2017 i qualsevol altre que fes sobre l'obertura o tancament de webs utilitzats per al referèndum.En paral·lel, i a petició de la defensa, la magistrada que instrueix el cas, Maria Eugènia Alegret, ha suspès la declaració com a investigat de l'exnúmero dos d'Economia del Govern, Josep Maria Jové, prevista per al 25 de març, per la possible coincidència amb la que ell mateix ha de fer davant del Tribunal Suprem (TS) com a testimoni.Ara com ara, la citació oficial per a Jové al Suprem és per al dijous 14 de març . Cal recordar que Jové estava essent investigat al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona al costat d'altres persones relacionades amb el procés sobiranista, però la seva causa va passar al TSJC pel fet que, com a diputat del Parlament en el moment dels fets, era aforat.Pel que fa a la declaració davant del Tribunal Suprem, atès que està citat com a testimoni i que té oberta la causa al TSJC per fets similars, Jové es pot acollir al dret de no declarar, opció que ja han escollit altres persones en la seva situació a la mateixa causa del Suprem.

