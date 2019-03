El peculiar feminisme del candidat del PP a Barcelona: «Vostès són més simpàtiques; nosaltres, més seriosos»

#8M | Josep Bou: "Les dones són més simpàtiques que els homes"

El candidat ha participat en un acte per celebrar el 8 de març 👇 https://t.co/koeNY4E1i2 pic.twitter.com/vwvYWM1uzr — btv notícies (@btvnoticies) 8 de març de 2019

"Vostès són més simpàtiques que els homes, nosaltres som una mica més seriosos". Aquesta ha estat la frase estrella del peculiar discurs suposadament feminista que ha fet aquest 8-M el candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, Josep Bou, en un acte de l'associació Mujeres en Igualdad amb participació destacada del partit.Bou, amb un discurs amb un cert to paternalista i vestigis d'una altra època, ha volgut enumerar el que entén com algunes de les diferències entre homes i dones, suposadament posant l'accent en els trets positius del sexe femení.Però encara n'hi ha hagut més. Bou ha recorregut també al concepte tradicional de les dones com a bones administradores. Se suposa, que amb intenció de lloar-les. Però amb un nou afegitó posterior ben peculiar. "Ens administrem pitjor que les dones, hi estic totalment d'acord", ha dit. "És veritat que potser tenim una mica més d'enginy, i de bravura", ha afegit.En l'acte, al centre cívic Can Deu de Barcelona, hi ha participat també l'exministra de Sanitat i actual portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat. També hi ha assistit l'expresidenta de la formació a Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho.Prèviament, prop d'una trentena de manifestants feministes han protestat contra l'acte, i han cridat consignes durant uns minuts a la porta de la sala on s'havia de celebrar. Tant el PP català com el mateix Bou han destacat notablement aquest incident al seu compte de Twitter, a la vegada que no hi reflectien cap fragment de la seva intervenció.

