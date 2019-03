VÍDEOS Olot es desborda aquest 8-M

A migdia en punt s'ha iniciat a Olot la manifestació en commemoració del Dia Internacional de la Dona, que ha recorregut els carrers de la capital, amb més de 2.000 persones que han gaudit de l'assolellat dia tenyit de lila, amb consignes a favor de la igualtat i contra les violències masclistes, amb crits com "No és No! Només Sí és Sí!" i també el crit unànime "No passaran!" contra l'extrema dreta, o altres com "La lluita feminista és antiracista!", "Vaga, vaga, vaga feminista!", "Els carrers seran feministes!".En acabat, s'ha fet una taula rodona i un dinar només de dones a la plaça de Campdenmàs, que ha desbordat l'organització, ja que s'hi han aplegat més de 200.Aquí mateix podem veure alguns vídeos de la manifestació:

