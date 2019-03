Més de 500 dones protagonitzen la cercavila feminista al centre de Manresa

Capçalera de la manifestació de Manresa. Foto: ACN

Més de mig miler de dones s'han reunit aquest 8-M a la plaça Sant Domènec de Manresa per reivindicar el Dia Internacional de la Dona amb una marxa feminista pel centre de la ciutat. Amb una capçalera on s'hi podia llegir Si les dones parem, s'atura el món, i amb un to festiu, les manifestants han cridat càntics com ara visca visca visca la lluita feminista o si ens toquen a una ens toquen a totes.Algunes botigues han optat per abaixar la persiana en el moment que passava la marxa, i en aquelles que continuaven obertes, les manifestants hi han penjat adhesius amb el lema Explotadors de merda. A la set de la tarda, hi ha prevista una nova manifestació mixta al centre de la ciutat. En aquest cas, es preveu que sigui més multitudinària.La cercavila ha estat organitzada pel comitè 8-M Manresa i ha aplegat més de 500 dones amb l'objectiu d'informar sobre el dret a vaga. Les manifestants han recorregut els carrers més cèntrics de la ciutat, on hi ha les principals cadenes de moda. Alguns comerços han optat per abaixar la persiana mentre la manifestació passava i d'altres s'han mantingut oberts. En aquest cas, les manifestants hi han penjat adhesius on s'hi podia llegir Explotadors de merda.La cercavila del matí era només per a dones, i els homes han protagonitzat un paper secundari. A banda, les organitzadores han muntat un espai de cura per tal que les dones amb fills que vulguin participar als actes reivindicatius del 8-M puguin assistir-hi sense haver de tenir cura dels nens. Aquesta tarda, a les set, hi ha prevista una nova manifestació pel centre de Manresa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor