La CEOE reconeix la bretxa salarial entre homes i dones i la situa al 12,2%

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha reconegut aquest divendres la bretxa salarial entre homes i dones, una desigualtat que la CEOE xifra en el 12,2%. Malgrat que ha rebutjat la vaga, Garamendi ha apuntat que les dones tenen "motius per protestar". "Negar la bretxa salarial em sembla absurd", ha dit.Precisament la CEOE ha fet públic aquest divendres un informe on atribueix aquesta diferència entre els sous que perceben els homes i les dones a factors "psicològics" com per exemple que les dones arrisquen menys que els homes que "sembla que compten amb una major propensió a assumir riscs i a negociar i competir". L'estudi recull que el 2014 les dones van cobrar al conjunt de l'Estat una mitjana del 12,2% menys però destaca també que la bretxa s'està reduint, perquè se situa al 4,9% en els menors de 30 anys.Per contra, l'estudi diu que la bretxa creix a mesura que s'incrementa el nivell dels salaris, en el que és "un clar senyal de l'existència d'un sostre de vidre". D'aquesta manera, als salaris més baixos la bretxa és del 9,1%, mentre que si es pren de referència el 5% dels treballadors que més cobren és del 16,6%.El sindicat CCOO ha presentat aquesta setmana l'estudi Les condicions de vida i de treball en el qual queda palès que l es dones cobren a Catalunya un 23,4% menys que els homes i reben pensions un 37% més minses. A més, revela que les dones tenen menor ocupació i major inactivitat que els homes. En concret, les dones són 58% de la població inactiva davant del 42% dels homes. A més de superar amb escreix el percentatge d'inactivitat, les dones esgrimeixen uns motius diferents dels homes inactius.Segons aquest estudi, la principal causa que porta a la inactivitat en els homes (49%), la jubilació, també ho és en el cas de les dones (31%). Amb tot, les xifres mostren com el 15% de dones inactives ho són perquè tenen "altres responsabilitats personals o familiars", un motiu que només comparteixen el 2% dels homes. De la mateixa manera, la cura d'infants o persones adultes malaltes es troba darrere del 8% de la inactivitat de les dones però tan sols de l'1% d'homes inactius. La Generalitat va presentar un informe a mitjans de febrer on es reflecteix que les dones cobren pràcticament una quarta part menys que els seus companys masculins. Des del Departament s'afirma que l'any 2016, la diferència entre els salaris entre treballadores i treballadors va ser del 23,4%, a Catalunya.Segons el document, les dones perceben uns 6.462 euros anuals menys que els homes -el salari mitjà d'ells és de 27.572 euros i el d'elles, de 21.110 euros-. Malgrat tot, la bretxa s'ha reduït lleugerament, ja que el 2014 era del 26% i el 2015 era del 23,9%, fet que es deu a un increment del nombre d'hores treballades per les dones, segons la responsable de l'Observatori del Treball de la Generalitat, Manuela Redondo.

