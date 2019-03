En marxa la manifestació del 8-M a Barcelona: el feminisme diu prou a les desigualtats

Les universitats registren un 72% de seguiment de la vaga, però en la majoria de sectors el suport a l'aturada convocada no arriba al 10%

"Ens aturem per canviar-ho tot". El lema de la vaga feminista és ben visible aquest divendres a la tarda a Barcelona. Milers de dones s'han concentrat al centre de la capital catalana per reclamar una igualtat real. Amb pancartes i proclames, la mobilització ha recordat la de l'any passat, amb gran èxit de participació.La manifestació compta amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, i de bona part de membres del Govern. Delegacions d'ERC, Junts per Catalunya (JxCat), PSC i Catalunya en Comú Podem assisteixen a la concentració que recorre el trajecte entre la plaça Espanya i la plaça de Catalunya. El PP no s'hi ha volgut sumar, com tampoc ho ha fet a Madrid, perquè no compartia el contingut del manifest que la convocava.La jornada ha arrencat amb una manifestació que ha començat a Plaça Universitat i que s'ha desplaçat fins a Sant Jaume. Segons dades oficials, aquesta marxa ha concentrat 15.000 persones, en la majoria noies. L'incidència de la vaga ha estat especialment notable a les universitats, on segons les xifres que ha fet públiques la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha tingut un seguiment del 72%, si es tenen en compte les dades de treballadors i d'alumnes.En canvi, en altres sectors no ha tingut tanta incidència, almenys segons les dades de la Generalitat. A l'ensenyament públic no ha arribat al 10% (s'ha quedat en un 9,5%) i en la salut ni tan sols ha anat més enllà del 3%. A la funció pública s'ha constatat un seguiment proper al 7%. El consumen energètic ha registrat una caiguda de l'1,57% fins a les dotze del migdia si es compara amb el mateix període d'ahir dijous.Al llarg de tot el matí, diverses concentracions han reivindicat el 8-M arreu del territori. A Berga, per exemple, s'han concentrat 300 persones, mentre que a Sant Cugat del Vallès també han sortit centenars de persones al carrer. Tarragona, Vic i Lleida també han viscut marxes reivindicatives durant el matí, amb missatges a favor de la igualtat i de denúncia contra la discriminació de la dona.A Barcelona, a banda, s'ha celebrat -com l'any passat- una mobilització de dones periodistes als Jardinets de Gràcia. Ha comptat amb la presència de desenes de representants dels mitjans de comunicació que han fet seves les reivindicacions feministes amb la lectura d'un manifest específic.

