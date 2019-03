Presó sense fiança per a l'expresident de Vox Lleida acusat d'haver abusat de discapacitats

El jutgessa ha decretat presó provisional sense fiança per a José Antonio Ortiz Cambray, l'expresident de Vox a Lleida que està investigat per haver abusat sexualment de discapacitats. A Ortiz també se l'investiga per tinença de pornografia.La investigació policial continua oberta després que els Mossos hagin actuat contra Ortiz en rebre una denúncia de dos discapacitats d'uns 30 anys que estan tutel·lats per la Fundació Alosa i que treballen per Aspros. Va ser la mateixa fundació la que va detectar missatges de Whatsapp fora de lloc entre els dos denunciants i Ortiz.L'investigat es guanyava la confiança de les seves víctimes per després poder contactar amb elles, però no és treballador de cap centre que atengui persones amb discapacitat. Ortiz Cambray es presentava com a president de Vox a la demarcació de Lleida i ha actuat com a tal en els darrers mesos.

