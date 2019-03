L’Audiència Nacional confirma la multa de 200.000 euros a l’ANC per la «gigaenquesta» del 9-N

La sala del contenciós administratiu de l’Audiència Nacional ha desestimat el recurs interposat per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i ha confirmat les multes de 240.000 euros que li va imposar l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Són 200.000 euros per la gigaenquesta del 9-N, i de 40.000 euros per la “manca de seguretat de les dades dels socis” que un grup autodenominat Anònimous Cataluña va fer públiques. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades també va multar amb 200.000 euros Òmnium Cultural per la gigaenquesta i l’Audiència Nacional va confirmar la multa el gener d’aquest any. Els jutges consideren que es van tractar dades ideològiques dels ciutadans i que l’ANC no va protegir suficientment les dades que els ciberatacs van robar.L’ANC demanava que s’anul·lessin les multes adduint que no es pot aplicar la llei de protecció de dades a la gigaenquesta perquè no va utilitzar cap dada de caràcter personal, ni es va infringir cap principi de responsabilitat. Per contra, acusava l’Agència de Protecció de Dades d'infringir la llei per "valorar il·lògicament o de manera extravagant les proves de l’expedient".Segons la sentència, per fer el registre de dades l’ANC va crear un fitxer on guardava totes les enquestes. Tota la informació es va "mecanitzar" a través d'una aplicació. Arran d'això, l'Agència Estatal de Protecció de Dades va obrir una investigació i va concloure que s'havia produït una "vulneració molt greu" de l'article 7.2 de la llei de protecció de dades.El tribunal considera que l’ANC va fer un tractament de les dades dels enquestats que permetia associar les respostes de caràcter polític amb un domicili concret. Això permetia, segons l'Audiència Nacional, "portar a terme la identificació sense grans esforços".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor