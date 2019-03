El moviment feminista alça la veu en una multitudinària manifestació a Berga

Les reivindicacions de la vaga feminista del 8-M s'han pogut sentir amb força des de mig matí als carrers de Berga. Unes 300 persones han sortit a les 11 del matí de la plaça de Sant Joan, rebatejada com la plaça de Dones pels col·lectius feministes, i han recorregut els carrers de la ciutat amb aturades puntuals davant d'establiments que es mantenien oberts. El comitè de la vaga feminista 8-M, amb el col·lectiu la Xarxa de Bruixes, ha organitzat les activitats de protesta a la ciutat."Fem vaga laboral per denunciar les desigualtats laborals i econòmiques per raó de gènere com l'escletxa laboral", han defensat les dones del col·lectiu en la lectura d'un manifest. "Més enllà de la dona treballadora, aquesta és una vaga de cures, de consum, estudiantil; per visibilitzar que si les dones parem el món es para", han dit."Les pensions són menors i seguim tenint taxes d'atur superior a les dels homes, és un fet que tenim més risc de patir condicions de pobresa", també han denunciat.La manifestació, plena de dones de totes les edats, però amb molta presència de joves, ha avançat pel centre urbà de la capital berguedana per reivindicar i visibilitzar la lluita diària de moltes ciutadanes. Les manifestants han cridat lemes com "visca, visca, visca la lluita feminista", "cap agressió, sense resposta!", "El Berguedà serà la tomba del masclisme", "Vaga general, feminista i radical", "La bretxa salarial és criminal" o "Ni víctimes, ni passives, som dones combatives!".Una capgrossa, de comparseria popular, feta expressament per a l'ocasió i batejada amb un nom kurd amb la significança de dona i llibertat, ha acompanyat la marxa.Des de l'organització de la vaga feminista s'ha denunciat que les vides de les dones estan marcades per les desigualtats, les violències masclistes, la precarietat, l'exclusió social i laboral, els desnonaments, el racisme i la manca de responsabilitat de la societat patriarcal i de l'estat en el treball de cures. Per això, han reclamat 'plantar cara'' a l'ordre ''patriarcal, racista, colonitzador, capitalista i depredador'.

Manifestants han recorregut aquest matí els carrers de Berga. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Enganxada de cartells i pintades a la carretera de Sant Fruitós. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Un grup de joves amb cartells a la plaça dels Països Catalans. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Unes 300 persones s'han manifestat a Berga. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Abans de sortir de la plaça de Sant Joan, un grup de dones amb perruques de color rosa cridaner han fet una escenificació dels pitjors "arguments" del patriarcat, posant de manifest frases recurrents i masclistes com "Jo no sóc masclista, però..." o "No t'estic controlant, és perquè t'estimo". A més, de denunciar el fet d'atribuir casos de violència masclista a denúncies falses quan aquestes són gairebé insignificants davant dels molts casos d'agressió.La multitudinària mobilització ha fet una de les primeres aturades a la plaça dels Països Catalans, on un bon gruix de les botigues eren obertes. Davant de l'empresa de treball temporal que hi ha en aquest punt, les manifestants han exclamat consignes i han llegit també un text. "Som les que no hi som, som les assassinades, som les preses, som les que es van quedar al Mediterrani i a tots els mars, som totes", han exclamat.Un conjunt de noies joves han alçat cartells amb experiències de masclisme viscudes per elles o altres dones: des d'assetjament o agressions sexuals fins a casos de menysteniment a la feina o la impossibilitat de trobar determinades talles a les botigues.Manifestants també han fet pintades a les oficines d'Hisenda i han realitzat una enganxada de cartells en una empresa d'atenció domiciliària de la carretera de Sant Fruitós, a qui han acusat "d'explotació de gènere i classe". El recorregut ha finalitzat de nou a la plaça de les Dones a la 1 de la tarda on hi havia organitzat un dinar popular.A la tarda, les activitats han de continuar amb la xerrada de Zineb i Rim Fakher sobre "Camins per l'empoderament de la dona marroquina", al Teatre Patronat a dos quarts de 4 de la tarda, organitzada per Càritas Berga; i la de Teresa Habimana Jordana amb el títol "El Feminisme serà antiracista o no serà", a dos quarts de 7 de la tarda, al Centre Cívic de Berga, a càrrec d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR).El col·lectiu feminista també ha organitzat el que espera que sigui un concorregut espai de debat i micròfon obert a la plaça de Sant Joan.