Camil Ros: «Esperem buidar les empreses i omplir els carrers per a un canvi real»

El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, fa una crida a "buidar les empreses i omplir els carrers" aquest 8-M "per a un canvi real en igualtat". El líder sindical, que al llarg del matí ha visitat diversos centres de treball de Barcelona i l'àrea metropolitana, celebra que per segon any consecutiu el Dia de la dona treballadora es converteixi en una gran jornada de mobilitzacions.Tot i això, lamenta que en l'any que ha passat des del darrer 8-M multitudinari no s'hagin produït canvis legislatius importants en matèria d'igualtat i reclama una "reforma profunda" de la llei que "obligui" a les empreses a aplicar veritables polítiques d'igualtat al sector privat: "Mentre no sigui obligatori no hi haurà canvis però això no vol dir que ens haguem de resignar".Ros diu que igual que ara tots els partits polítics confeccionaran les seves llistes amb criteris d'igualtat per llei, inclosos, diu, "els 'machitos' de Vox", aquesta obligatorietat s'ha de traslladar també al sector privat. En aquest sentit, el líder sindical demana que "la igualtat sigui tema central de campanya, com la resta de temes socials i de recuperació de drets".Encara sobre l'espectre polític, Camil Ros destaca "l'anomalia democràtica" que suposa que "l'extrema dreta" concorri als comicis i demana no votar Vox a les pròximes eleccions generals pel seu caràcter "racista, masclista i fatxa". El líder sindical fa una crida a "parar-los els peus" a les urnes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor