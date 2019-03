Les escoles lleidatanes centren les activitats del 8-M en el respecte i la posada en valor de la dona

Les escoles catalanes s'han bolcat aquest 8 de març amb el Dia de la Dona, amb activitats que fomenten el respecte i la posada en valor de la dona en la societat així com en donar a conèixer les desigualtats de gènere, d'abans i d'ara, i lluitar per erradicar-les.A l'escola Frederic Godás de Lleida, per exemple, els alumnes de primària han parlat de la doctora lleidatana Martina Castells, perquè va ser una de les tres primeres dones de l'Estat a llicenciar-se, l'any 1882, en Medicina i de les dificultats a què es va afrontar per aconseguir-ho.A l'escola Sant Ignasi de Manresa, els alumnes han utilitzat els contes i els poemes per detectar i analitzar les diferències entre homes i dones. Al Frederic Godàs han fet vaga un 65% del professorat del cicle superior i al Sant Ignasi un 30%.

