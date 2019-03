Bonvehí avisa que el PDECat no perdrà la seva «identitat» en les llistes al Congrés

El president del PDEcat, David Bonvehí, ha advertit a tots els actors de l'espai postconvergent que el partit "no perdrà la seva identitat" en la confecció de les llistes i a l'hora de postular nous lideratges de cara a futures eleccions. "Ens presentarem a tots els comicis. Hi ha fortalesa i molta gent per edificar projectes polítics municipals. Tornarem a ser generosos. No ens fa por sumar per crear projectes transversals. Però no estem disposats a perdre la nostra identitat ni personalitat", ha avisat.Bonvehí ha lamentat que aquesta generositat els ha portat de vegades a fer renúncies "amb efectes indesitjats" -en l'Assemblea Nacional del partit al juliol la coordinadora nacional del PDECat, Marta Pascal, va renunciar a continuar al capdavant del partit per la "manca de confiança" de Carles Puigdemont-, però ha insistit en la seva aposta que, de cara a les futures eleccions, portarà les sigles de JxCat.La primera d'aquestes convocatòries electorals són les generals del 28 d'abril i Bonvehí ha reconegut que el PDECat "no se sent còmode amb aquests comicis un mes abans de les eleccions municipals", ja que estaven immersos en la confecció de candidatures locals quan es van convocar. Ha explicat que l'objectiu que es posen per a les generals és seguir sent rellevants al Congrés i que la seva opció política a la cambra baixa continuarà sent "reivindicar una solució política al conflicte entre Catalunya i Espanya, i reivindicar els drets democràtics d'empresonats i exiliats".Durant un esmorzar-col·loqui organitzat per Fòrum Europa el mateix dia que la vaga feminista del 8-M, preguntat per si està en els seus plans investir Pedro Sánchez, president del govern espanyol i líder del PSOE, en cas que els resultats ho permetin, ha assegurat que no es mouran "de l'esperit de diàleg" però continuaran posant sobre la taula les seves exigències.Considera que Sánchez no és igual que Mariano Rajoy, però no ha dut a terme les iniciatives necessàries per assolir els avals del PDECat als seus pressupostos, cosa que atribueix al fet que "tenia el mateix marge" que el llavors president del PP.Creu que, amb les eleccions, Sánchez podria guanyar més marge de maniobra per poder seure a negociar amb ells i abordar les seves exigències, que recorda que no consisteixen a fer "un referèndum ja" perquè saben que la solució al conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya no se solucionarà immediatament.Bonvehí, presentat per l'expresident Artur Mas, ha explicat que no és partidari que el govern espanyol en funcions estigui optant per la via del decret llei per aprovar iniciatives perquè prefereix que es debatin al Congrés per poder presentar esmenes i aportar la visió catalana a les propostes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor