Valls situa com a número dos María Luz Guilarte, diputada de Ciutadans

Manuel Valls, exprimer ministre francès i candidat a l'alcaldia de Barcelona, ha presentat aquest divendres María Luz Guilarte, diputada de Ciutadans al Parlament, com a número dos de la plataforma electoral Barcelona Capital Europea, a la qual el partit taronja dona suport.En una roda de premsa celebrada just el dia de la vaga feminista del 8-M , Valls també ha presentat a l'exdirigent d'Unió i exsenadora Eva Parera com a número dos de la seva llista - tal com va avançar NacióDigital - i Noemí Martín -com Guilarte, de Ciutadans- al número vuit.La setmana passada, Valls va presentar Celestino Corbacho, exministre de Treball amb el PSOE i exalcalde de L'Hospitalet de Llobregat, com a número 3 de la seva candidatura

