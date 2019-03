Els Museus d'Olot comptabilitzen les 32 dones que formen part de la seva col·lecció

Els Museus d’Olot se sumen a una iniciativa de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya i comptabilitzen les dones que formen part de la seva col·lecció: 32, de les quals només una està exposada a les sales de l’exposició permanent. La voluntat dels Museus d’Olot és la de programar cada any una exposició d’una dona artista.La Xarxa de Museus d'Art de Catalunya, de la qual en formen part els Museus d’Olot, ha iniciat un treball per a donar major visibilitat i presència a les dones en els museus d’art, en el marc d’un projecte més global que pretén oferir lectures i discursos de les col·leccions també en perspectiva de gènere i de diversitat sexeafectiva i LGTBI.Entre els projectes anuals que es planteja la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, (integrada per 21 museus de tot el país), un dels més rellevants, serà el de donar una major visibilització del paper actiu de la dona en la creació artística, tot trencant la perspectiva heteropatriarcal que durant segles ha relegat la figura de la dona en l’art.S’han plantejat dues primeres preguntes: quin nombre d’artistes dones es conserva en les col·leccions dels museus d’art catalans? i, quantes obres de dones artistes hi ha a les exposicions permanents? Malgrat que la dona ha tingut un accés molt limitat a la pràctica artística, els museus catalans d'art compten amb dones als seus fons, amb una presencia més significativa en l’art contemporani. Amb tot, continuen essent les grans absents de les permanents. La llista de noms de dones artistes és llarga, sobretot i majoritàriament a partir del segle XX, però la majoria no són visibles en els discursos permanents dels diferents centres i poc més d’un 5% es troben exposades en les sales dels museus.El Museu de la Garrotxa té documentades 32 dones artistes a la seva col·lecció. La major part d’elles són dones artistes contemporànies, a partir dels anys setanta i fins avui, com Rosa Serra, Anna Manel·la, Emília Xargay, Mapi Rivera, Josefina Coderch, Isabel Banal o Isabel Torquemada, entre altres. D’artistes del segle XX anteriors als anys setanta i del segle XIX es disposa d’obres de Mercè Llimona (1949), Maria Teresa Oliva (1949) i Teresa Artigas i Motsalvatge (segle XIX). De totes elles, l’única que està exposada a les sales permanents del museu és Teresa Artigas i Montsalvatge, que va ser una de les deixebles de Josep Berga i Boix.La presència de dones artistes als fons dels museus catalans és una realitat silenciada que es vol trencar des dels museus de la xarxa, sumant-se a actuacions com les que ja impulsa la Xarxa de Museus d’Història de Catalunya i desenvolupant-ne de pròpies.L’objectiu final és fer aflorar les dones, des de les muses inspiradores a les promotores o mecenes i, ben especialment les artistes, impulsant canvis en els discursos per incorporar-les als relats dels diferents centres museístics. D’entrada, s’ha elaborat un llistat complet del nombre d’obres i noms de dones artistes presents en les col·leccions dels 21 museus de la Xarxa amb l’objectiu de publicar-lo i difondre’l. Una petita llavor que enguany es materialitza en un seguit d’activitats que han preparat els diferents museus de la Xarxa al voltant del Dia Internacional de la Dona.Aquest cap de setmana del Dia Internacional de la Dona, al Museu de la Garrotxa es pot visitar l’exposició de Dolors Puigdemont a la Sala Oberta 2 que porta per títol “Cossos. Rodant i Penjant d’un fil entre el Puigsacalm i el Puig Rodó”. L’entrada és gratuïta.Des del 2002 i fins avui, el Museu de la Garrotxa ha programat una dotzena d’exposicions de dones artistes. A partir del 2019, per tal de donar visibilitat a la feina que fan les dones creadores, el Museu s’ha proposat dedicar una exposició a l’any a una dona artista.

