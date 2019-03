Així sona el nou himne feminista fet amb frases d'Instagram

La cançó, titulada “No tenim por”, ha estat creada per les moianeses Mambes amb l’aportació de frases recopilades dels seus seguidors i seguidores d’Instagram i Facebook.“No tenim por” és una idea original del duet Mambes (Jud Joud i Èrika Llopis) que té l’objectiu d’homenatjar les dones aquest 8M, per fer-les visibles i apoderar-les.Mambes va reunir diferents artistes de les comarques del Moianès i Osona per enregistrar aquest “himne” feminista: Laura i Mònica Guiteras (Las Josephines), Núria Clotet (La rateta ja no escombra l’escaleta), Agnès Prats al violoncel, i Laura Centellas (que a part de cantautora, és redactora d'Adolescents.cat).Gairebé totes les dones, per no dir totes, hem tingut por anant soles pel carrer pel sol fet de ser dones. És per això que Mambes ha volgut visibilitzar que no estem soles, que som fortes i que si ens unim, podem crear grans coses. Jud Joud i Èrika Llopis van fer una crida a Instagram i a Facebook demanant a les seves seguidores que escrivissin diferents coses a les que no tenien por. El resultat n’és aquesta cançó.Al videoclip apareixen moltes dones d’edats i poblacions diferents per visibilitzar que, encara que som diferents, tenim una visió molt semblant d’aquest tema. Alhora també s’hi veu una recopilació d’imatges enregistrades per Carla Nebot durant la gravació de la cançó a Ballabús Studio i a l’Erol de la Franquesa de Moià.El projecte, però, també ha volgut comptar amb la presència activa d’homes “perquè el feminisme parteix de que aquesta igualtat l’hem de fer visible”, diu Jud Joud. És per això que “No tenim por” també ha sigut possible gràcies a les percussions de Bernat Torras, a la veu narrativa de Xavi Vinuesa, i a Ballabús Studio. “A nosaltres ens agrada rodejar-nos d’homes que creuen que el feminisme real és possible, que podem fer coses junts i que si ens uníssim i parléssim d’igual a igual, la situació que reivindiquem canviaria abans”, afegeix la cantant de Mambes.Aquesta setmana ha passat per AdolescentsiCat en Nil Moliner. Cantant i compositor català que està triomfant a tot l'estat gràcies a les seves cançons plenes d'optimisme i alegria. Parlem amb ella de la vida, de la seva relació amb Operación Triunfo, d'haver fet cançons per artistes com l'Alfred García, i també de l'amistat, del futur, i de com veu la vida.Com a tots els convidats, li farem passar algunes proves i, òbviament, haurà de respondre les preguntes de l'interrogatòri íntim.

