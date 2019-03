VÍDEO Els Mossos actuen contra el Comitè de Vaga del 8-M a les portes del Mercadona de Manresa

Important presència policial a la porta de la FUB, davant el piquet del 8-M. Foto: AFT

Els Mossos han intervingut davant l'empresa RMT Logistics. Foto: C8M

Els Mossos d'Esquadra no volen permetre de cap manera que el Comitè de la Vaga del 8-M actui de piquet informatiu al Mercadona de les Bases de Manresa i han disposat un cordó policial que ha actuat amb duresa en certs moments quan les activistes pretenien accedir al supermercat.Sortint de la FUB, el Comitè s'ha dirigit al Mercadona i hi han accedit amb un megàfon cridant consignes. Segons han explicat les activistes a NacióManresa, la policia catalana li ha requisat el megàfon i ha identificat a qui el portava. Durant l'acció, els Mossos, que cobreixen el perímetre del supermercat amb un ampli dispositiu, han empentat les activistes que eren fora, i han identificat diverses persones.La voluntat del Comitè del 8-M era "el d'informar les treballadores del Mercadona i conscienciar els clients" sobre la jornada de vaga, segons han assegurat.El Comitè del 8-M de Manresa ha matinat aquest divendres per fer efectiva la vaga feminista. A partir de les 5 del matí s'han convocat a l'avinguda dels Dolors, davant de l'Stroika, i s'han dirigit fins a l'empresa RMT Logistics, del polígons de Santa Anna de Sant Fruitós per impedir l'entrada del torn de treball de les 6 del matí. Es tracta d'una empresa "molt feminitzada i amb unes condicions laborals molt precàries" han assegurat.Un cop allà, han bloquejat l'accés a l'empresa amb una pancarta que resava "Si les dones parem, s'atura el món", durant uns minuts fins que diverses patrulles dels ARRO de Mossos d'Esquadra han actuat per dissoldre la concentració. Segons han denunciat des de la Comissió 8-M, els Mossos han intervingut amb "empentes i cops" a les activistes.Un cop dissolta la concentració, i des de poc abans de les 9 del matí, la Comissió s'ha desplaçat fins a la FUB, on estudiants del centre s'han afegit a una concentració en la porta de la universitat. Els Mossos d'Esquadra també han fet acte de presència amb diverses furgonetes, però en aquesta ocasió, no han actuat.A 1/4 de 10 el piquet feminista ha abandonat la FUB. La universitat manresana ha anul·lat tota activitat acadèmica i la concentració que estava prevista per a la 1 del migdia.

