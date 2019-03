Un grup de dones talla el trànsit al centre de Lleida

Un grup de dones ha aturat el trànsit al centre de la ciutat de Lleida a la cruïlla on conflueixen el Pont de la Universitat, avinguda Catalunya i avinguda de Madrid. Les manifestants també han situat contenidors a la calçada per aturar la circulació. Així mateix, s’ha desplegat una pancarta amb el lema “Ens aturem per canviar-ho tot".Des de l'organització de la vaga feminista es denuncia que les vides de les dones estan marcades per les desigualtats, les violències masclistes, la precarietat, l'exclusió social i laboral, els desnonaments, el racisme i la manca de responsabilitat de la societat patriarcal i de l'estat en el treball de cures. Per això, reclamen unitat per ''plantar cara'' a l'ordre ''patriarcal, racista, colonitzador, capitalista i depredador'' i proposen una altra forma ''de veure i d'entendre i d'estar al món''.

