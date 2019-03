El PDECat s'integrarà dins l'estructura estable de JxCat després de les europees

Anunci rellevant del president del PDECat, David Bonvehí, en el consell nacional extraordinari que ha celebrat aquest dijous la formació a l'hotel Hesperia Tower de L'Hospitalet de Llobregat. Segons assenyalen fonts coneixedores de la trobada, que s'ha celebrat a porta tancada, Bonvehí ha indicat que el PDECat s'integrarà dins l'estructura estable que Junts per Catalunya (JxCat) bastirà a partir de les eleccions europees del mes de maig. Segons fonts oficials del partit, es tracta d'un anunci que no s'ha concretat més enllà d'això. Els dirigents més crítics amb Carles Puigdemont consideren que suposarà una "dissolució", però el president de la formació defensa que el partit tingui personalitat pròpia.La formació hereva de CDC, en tot cas, porta mesos immersa en un procés de repensament intern sobre quina ha de ser la relació amb JxCat -marca electoral propietat del partit que va donar lloc a un grup parlamentari de 34 diputats després de les eleccions del 21 de desembre del 2017- i amb la Crida Nacional per la República, associació impulsada per Carles Puigdemont. Puigdemont també ha participat aquest dijous en el consell nacional per videoconferència i ha demanat "unitat" de cara a les eleccions que venen, començant per les espanyoles del 28-A i acabant per les europees i municipals del 26 de maig.El PDECat ratificarà en els propers dies -en un inici havia de ser dissabte, però no està tancat-que anirà als comicis al Congrés dels Diputats sota la marca de JxCat amb una candidatura "transversal", segons ha anunciat Bonvehí. El president de la formació s'ha reunit aquesta tarda amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i amb els consellers del Govern que formen part de l'espai postconvergent, per tractar el format de la candidatura. La reunió, avançada per l'Agència Catalana de Notícies (ACN), també ha comptat amb la presència de Míriam Nogueras, vicepresidenta del PDECat i propera a Puigdemont.Les relacions entre tot l'espai postconvergent s'han d'acabar d'estabilitzar a partir d'aquestes tres eleccions consecutives. La Crida, de moment, opta per desmarcar-se de les espanyoles -no vol que la seva imatge quedi lligada, des del primer moment, a una coalició electoral amb el PDECat-, però el seu president, Jordi Sànchez, és un dels noms que sona amb més força per anar de cap de cartell al Congrés. La qüestió encara no està tancada i en els propers dies s'ha de tancar, perquè només hi ha temps fins al dia 15 per fer coalicions i fins al dia 25 per presentar les candidatures completes al 28-A.La negociació sobre els noms es farà ara sota el cop d'efecte que ha protagonitzat aquest dijous el president d'ERC, Oriol Junqueras, en anunciar que serà el cap de cartell al Congrés i, després, a les europees. L'espai de JxCat, a banda de Sànchez, també jugarà les cartes de Josep Rull i Jordi Turull, encausats com el líder d'ERC al Tribunal Suprem per rebel·lió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor