Maragall es compromet a fer paritaris tots els òrgans de l'Ajuntament de Barcelona

A més, ERC aposta per fomentar recorreguts urbans amb perspectiva de gènere que millorin la seguretat de la ciutat amb més il·luminació i menys barreres visuals, i implementar parades de bus nocturnes a demanda. Un observatori cultural i audiovisual que vetlli per la discriminació zero en els missatges publicitaris o l'augment de places residencials i d'habitatges tutelats per a dones grans amb dificultats per viure soles, també consten al programa.Un eix "prioritari" per eliminar la desigualtat de gènere per als republicans és l'educació i la cultura. Així, aposten per promoure la coeducació, combatre l'abandonament escolar de les noies o proposar les dones referents en tots els àmbits laborals.El lloc escollit per fer la presentació ha estat al costat de l'estàtua a la pintora Pepita Teixidor, la primera escultura dedicada a una dona a la ciutat de Barcelona.