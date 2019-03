VÍDEO «El tracte desigual de Marchena amb les parts pot tenir transcendència a Estrasburg»

Manuel Marchena ha canviat el to. L'autoritat de la sala segona del Suprem, on s'està jutjant els líders independentistes, ha passat de la cordialitat absoluta amb totes les parts a nombroses picabaralles amb les defenses. Aquesta evolució en el modus operandi del president del tribunal ha estat el tema principal de la quarta entrega d'Amb toga: anàlisi penal, el consultori setmanal de NacióDigital.





El catedràtic en dret penal Josep Maria Tamarit considera que hi ha diferències evidents en el tracte de Marchena a les acusacions i a les defenses i que, aquest fet, pot acabar tenint transcendència si la causa contra l'independentisme acaba a Estrasburg en un futur. "El tribunal ha de mantenir un criteri igualitari en el tracte a les parts. Si no és així i és en prejudici de les defenses es pot veure clarament alterat el dret de defensa i igualtat d'armes", valora Tamarit.El catedràtic valora que, en aquesta darrera setmana - sobretot durant l'interrogatori a la secretària judicial del 20-S, en les preguntes sobre les seves afiliacions polítiques-, Marchena no ha jugat el mateix paper a l'hora de tallar la Fiscalia que les defenses."Els Mossos estan en una posició delicada", remarca Tamarit. L'expert destaca que les acusacions han situat estratègicament la policia catalana a l'eix de la diana i que Manuel Castellví ha estat "molt nerviós" en la seva intervenció al Suprem. "Que Trapero estigui imputat a una altra causa és un dels grans dèficits del judici", destaca el catedràtic, argumentant que fa setmanes que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat carreguen contra el Major dels Mossos i ell "no té cap advocat a la sala que el defensi".

Millo, gran aliat de la Fiscalia

En resposta a preguntes en directe dels lectors, Tamarit diu que el testimoni d'Enric Millo va "ferir a molta gent" perquè, precisament, va girar al voltant d'uns matisos que "concorden perfectament amb la idea de violència de les acusacions". I sobre la possibilitat que s'obri un procés penal contra l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya per fals testimoni, ho veu "francament complicat".En el transcurs de la conversa amb el periodistaal Facebook Live de, que té lloc cada setmana, Tamarit també valora què pot comportar la candidatura d'Oriol Junqueras amb ERC al Congrés dels Diputats el 28-A i analitza les intervencions de personatges clau de la setmana com Pérez de los Cobos, José Antonio Nieto i Sebastián Trapote, entre altres qüestions.

