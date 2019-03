El cinema i el feminisme, una mirada transversal

El cinema és un canalitzador visual sobre denúncies socials molt potent. Les pel·lícules són perfectes missatgeres d'històries concretes, situacions generals o canvis transgressors al llarg de les dècades, fins i tot dels segles. El moviment feminista és una de les corrents socials més transversals, reivindicades i oprimides al llarg de la història de la humanitat i a través de la gran pantalla es pot obtenir una mostra concreta de com ha incidit en la cultura popular.Les pel·lícules feministes -o amb perspectiva feminista- no són abundants. Encara menys ho són les que aborden el feminisme de diferents vessants, com són les dones racialitzades, LGTBI o d'altres parts del món que no són l'Occident més proper. Tot i això, el cinema no té fronteres i la qualitat, encara menys.S'han realitzat grans produccions a tot arreu, capitanejades per dones, produïdes per dones i protagonitzades per dones que ajuden a visibilitzar el problema, apoderar i interpel·lar moltes de les situacions que encara, avui dia, es viuen en societat. Fins i tot hi ha pàgines especialitzades que cataloguen, escenifiquen i fan encara més apreciables totes aquestes pel·lícules.En el marc de les reivindicacions del 8-M, ahem volgut fer un recull d'aquest cinema feminista: sense estigmes racials, sexuals, d'origen o de gènere.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor