El PDECat reuneix el consell nacional sense haver tancat la llista al Congrés

El consell nacional del PDECat es reuneix aquest dijous de forma extraordinària a partir de les 20.30 de la tarda amb un únic punt en l'ordre del dia: informe sobre l'estat de les negociacions per acudir a les eleccions espanyoles. La convocatòria, formalitzada dilluns als membres de l'organisme, ha estat penjant d'un fil durant bona part de la jornada d'avui perquè no hi ha cap "acord concret" per ser votat -així ho detallen fonts de la formació a-, però s'ha volgut mantenir per debatre l'estat de la qüestió.Aquesta tarda, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies (ACN), hi ha hagut una reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, consellers de JxCat -Miquel Buch, Damià Calvet, Elsa Artadi-, David Bonvehí, Míriam Nogueras i el secretari general de la Crida, Toni Morral, per abordar l'escenari del 28-A. S'ha arribat a l'acord conceptual de presentar-se com a Junts per Catalunya (JxCat), sense concretar encara candidats.Els dirigents de la formació s'han assabentat aquesta mateixa tarda d'una notícia d'impacte: Oriol Junqueras ha decidit fer el pas com a candidat d'ERC al Congrés dels Diputats , un moviment que ha arribat per sorpresa després que qui s'hagués postulat per liderar la llista fos Gabriel Rufián. L'espai de JxCat, la fórmula sota la qual el PDECat anirà a les eleccions espanyoles, encara no té candidat escollit. El dia 15 acaba el termini per formar coalicions i el dia 25 cal haver presentat les llistes.Un dels noms més ben situats per encapçalar la llista per Barcelona és Jordi Sànchez, encausat com Junqueras al Tribunal Suprem i, al seu torn, president de la Crida Nacional per la República. La nova plataforma de Sànchez i Carles Puigdemont s'ha desmarcat orgànicament de la candidatura de JxCat, de manera que els membres de la Crida que en formin part ho faran a títol individual. La més ben posicionada per ser número dos de JxCat per Barcelona és Míriam Nogueras, molt propera a Puigdemont.Sànchez pot no ser l'únic pres que encapçali una demarcació concreta a les eleccions del 28 d'abril. Josep Rull té opcions de ser candidat per Tarragona, mentre que Jordi Turull es perfila com a cap de cartell per Lleida fent tàndem amb Anna Feliu, alcaldessa de l'Albi. Pel que fa a Girona, en les travesses hi ha els noms de Gemma Geis, Marina Geli i Maria Mercè Roca, que va cap de files d'ERC a l'ajuntament de la capital gironina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor