Un tribunal anul·la l'adhesió de la Diputació de Barcelona a l'AMI

El Tribunal Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona ha anul·lat l'adhesió de la Diputació de Barcelona a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). La sentència té el seu origen en un recurs presentat per Societat Civil Catalana contra la decisió de l'entitat local d'afegir-se a l'associació.Segons la magistrada, l'administració pública ha de servir "amb objectivitat" els interessos generals, i per tant una entitat local com la Diputació "no pot actuar" en representació d'un determinat signe polític. De totes maneres, la sentència no és ferma i es pot recórrer.

