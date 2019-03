Les dones tenen un 30% menys de probabilitats que els homes de ser citades per a una entrevista de feina

Les dones tenen, de mitjana, un 30% menys de probabilitats de ser citades per fer una entrevista de feina respecte als homes amb les mateixes característiques. Això ha determinat l'estudi Tenen les dones menys oportunitats de ser contractades? , publicat per l' Observatori Social de "La Caixa" , que es basa en una investigació experimental feta per María José González, Clara Cortina i Jorge Rodríguez, de la Universitat Pompeu Fabra.La investigació ha consistit a enviar currículums ficticis de persones entre 37 i 39 anys a 1.372 ofertes de feina, entre Madrid i Barcelona. Si bé es van enviar més de 5.600 currículums iguals -només variava si eren homes o dones els candidats-, els tres investigadors determinen que els candidats homes van ser citats a entrevistes en una proporció més gran (10,9 %) que les dones (7,7 %). En igualtat de condicions, la probabilitat de rebre la proposta d’una entrevista de feina va ser el 30 % més petita per a les dones que per als homes.Però l'estudi també és revelador per altres factors. Per exemple, afirma que la probabilitat de rebre una trucada per fer una entrevista era el 23,5 % més petita per a les dones sense fills que per als homes en idèntiques circumstàncies. Les dones amb fills són les que pateixen una discriminació més gran en la contractació laboral a causa d'una doble penalització: per la seva condició de dona i per la de mare.Els tres autors de l'informe diuen que la discriminació de les dones "no desapareix però es redueix quan els candidats estan millor preparats per al càrrec del que es demana a l’oferta". És a dir, la penalització de gènere és més petita si, a més de què es demana, els aspirants tenen coneixement d’un idioma addicional i més experiència laboral. Els autors conclouen que els biaixos de gènere en els processos de contractació es basarien en estereotips sobre la productivitat, més que no pas en prejudicis.

