La Generalitat porta a Arcadi Espada als jutjats per delicte d'odi

La Generalitat ha presentat aquest dijous davant la Fiscalia Provincial de Barcelona una denúncia contra el periodista Arcadi Espada per delicte d'odi. El text, que ha estat interposat des de la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Família, denuncia Espada pels comentaris vexatoris que va fer sobre les persones amb Síndrome de Down durant una entrevista al programa Chester , que condueix Risto Mejide. Concretament, el periodista va dir que les persones amb aquesta afectació representen "un cost evitable" per a la Seguretat Social.El conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha expressat en un comunicat que a Catalunya no hi ha lloc per a "un discurs excloent i discriminatori que atempti contra la dignitat i els drets de les persones amb discapacitat".La denúncia de la Generalitat arriba després que divendres passat la federació Dincat, que agrupa més de 300 entitats que defensen les persones amb discapacitat, es querellés contra Espada. El text, presentat per l'advocat de la junta directiva de Dincat, Jordi Durà, també denunciava el periodista davant dels jutjats de Madrid per delicte d'odi.

