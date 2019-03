Les dones són el 58% de la població inactiva i les que tenen més contractes parcials

Una treballadora en una planta de cotxes a Catalunya Foto: ACN

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya ha alertat que les dones són el 58% de la població inactiva, 16 punts més que els homes, perquè són elles les que entomen les tasques domèstiques i familiars. Una feina no remunerada que també explica que el 23% de les dones tingui un contracte parcial, 15 punts més que l'altra meitat de la població, els homes. També són elles les que agafen el 93% de les excedències per tenir cura dels fills i el 83% dels permisos per cuidar familiars.Són dades de l'estudi Les condicions de vida i de treball de les dones , presentat per CCOO un dia abans de la vaga del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, i que el sindicat secundarà amb aturades de dues hores per torn. Segons l'informe, les dones cobren un 23,4% menys que els homes i reben pensions un 37% més minses.L'estudi revela que les dones tenen menor ocupació i major inactivitat que els homes. En concret, les dones són 58% de la població inactiva davant del 42% dels homes. A més de superar amb escreix el percentatge d'inactivitat, les dones esgrimeixen uns motius diferents dels homes inactius.La principal causa que porta a la inactivitat en els homes (49%), la jubilació, també ho és en el cas de les dones (31%). Amb tot, les xifres mostren com el 15% de dones inactives ho són perquè tenen "altres responsabilitats personals o familiars", un motiu que només comparteixen el 2% dels homes. De la mateixa manera, la cura d'infants o persones adultes malaltes es troba darrere del 8% de la inactivitat de les dones però tan sols de l'1% d'homes inactius.Per Moreno, la divisió sexual del treball, que determina que són les dones les encarregades de fer gran part de les feines domèstiques i de cures, "explica" moltes de les situacions desfavorables de les dones assalariades.L'informe també constata l'existència d'una segregació horitzontal i vertical del treball que "precaritza" la dona. Les dades posen de manifest que els homes tenen més presència en treballs de direcció, qualificats i de maquinària i, en canvi, les dones estan més presents en ocupacions relacionades amb els serveis de restauració, els serveis personals, vendes o treballs administratius. En general, les dones estan sobrerepresentades en les feines que requereixen menys qualificació."Juntament amb la divisió sexual del treball aquestes xifres mostren que les dones tenen un sostre de vidre, dificultats en arribar a les directives, i un terra enganxifós, que no permet que es desenganxin de les categories més baixes", ha explicat Moreno.D'altra banda, el document també indaga sobre el tipus de jornada laboral. Segons les dades presentades, el 23% de les dones té un contracte parcial i el 77% treballa a jornada completa. En canvi, els homes treballen de manera majoritària a jornada completa i només un 8% ho fa a temps parcial. Aquesta diferència de 15 punts percentuals és, per CCOO, "un dels elements que vertebra la desigualtat estructural entre dones i homes" al mercat de treball.Si bé tant aquesta feina a temps parcial és involuntària per a majoria d'homes i de dones, en un 51% i en un 45% dels casos, respectivament, l'informe revela que, darrere la parcialitat de les dones hi ha més causes relacionades amb el treball reproductiu. Així, el 14% de les dones al·leguen que necessiten temps per cuidar infants, malalts o gent gran i el 9% sol·liciten reduir la seva jornada laboral perquè tenen altres obligacions familiars. Aquests percentatges que es redueixen al 3% i a l'1% en el cas dels homes, respectivament.També en relació amb les jornades laborals, l'estudi afirma que les dones han assumit cada vegada més torns "asocials", és a dir, aquells que es desenvolupen els dissabtes, diumenges, a última hora de la tarda, de nit o per torns. Per exemple, el 27,4% de les dones treballen dos dissabtes al més, mentre que només ho fan el 21,6% dels homes.Pel que fa a la conciliació laboral, les xifres revelen que les dones han assumit el 93% de les excedències per cuidar nens i el 83% per tenir cura de familiars. L'estudi també mostra dades sobre les hores extraordinàries no pagades: el 54,3% van ser treballades per dones, davant el 45,7% d'aquests impagaments que correspon als homes.Totes aquestes desigualtats comporten que, al final de l'any, la bretxa salarial entre homes i dones se situés en el 23,4% el 2016, baixant mig punt respecte al 2015. Aquesta diferència encara s'incrementa més en les pensions, ja que el diferencial entre la pensió mitjana que cobren les dones i els homes se situa en un 37%.Durant la presentació de l'estudi, la portaveu del sindicat, Montse Ros, ha assegurat que la vaga general d'aquest 8 de març servirà per acumular "força" de cara a la negociació col·lectiva i la concertació social. En aquest sentit, Ros ha demanat al govern espanyol que no s'acomiadi sense modificar els aspectes "més lesius" de la reforma laboral i que desenvolupi un reglament abans de les eleccions que s'asseguri que l'equiparació de permisos de maternitat i paternitat no es converteixi en un decret llei "declaratiu".

