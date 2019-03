L'excap d'informació dels Mossos revela que van detectar els CDR el juny del 2017

Torn per a testimonis dels Mossos al Tribunal Suprem. Després que els caps de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil hagin assenyalat la "passivitat" de la policia catalana durant l'1 d'octubre i la manifestació del 20-S davant de la conselleria d'Economia, declara l'excap d'informació dels Mossos, Manuel Castellví. L'agent ha revelat que van detectar l'existència dels CDR al mes de juny del 2017.Segons Castellví, abans de l'1-O hi havia 42 CDR i que tenen constància que el primer es va formar al mes d'abril. Van anar canviant de nom -primer eren pel referèndum, després per la vaga del 3-O i finalment en defensa de la República- i els seus membres són "heterogenis", provinents del "teixit associatiu català". L'agent ha precisat que alguns són "pròxims a l'ANC" i també a la PAH i a partits com la CUP. "Organitzaven des de xocolatades a assemblees", ha explicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor