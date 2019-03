Condemnen un home a presó permanent revisable per violar i assassinar una dona mig inconscient

L'Audiència de Barcelona ha condemnat un home a presó permanent revisable per violar i assassinar amb traïdoria una dona mig inconscient a finals del 2015. A més, també haurà d'indemnitzar la parella de la víctima i la seva mare amb 50.000 euros per cadascuna. El jurat del judici, per majoria de set a un, va considerar culpable l'home d'haver violat la dona i d'haver-la estrangulat amb les mans. Per ara, el condemnat està en presó preventiva i pot interposar un recurs d'apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.Els fets van tenir lloc després d'una festa a casa de l'acusat amb un grup d'amics, on la víctima va decidir quedar-se a dormir perquè havia consumit alcohol i no s'atrevia a agafar el cotxe. Segons els informes biològics, el condemnat va violar la víctima mentre aquesta estava adormida i mig inconscient. Per altra banda, tot i que no hi ha cap prova directa de l'assassinat, la magistrada considera que a través d'un judici d'inferència a partir de proves indiciàries es pot arribar a la conclusió que l'únic que podia haver assassinat la víctima és l'acusat.

