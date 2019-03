Millo no afluixa i s'encara amb Gerard Piqué a la xarxa

La controvertida declaració d’Enric Millo al Suprem no ha deixat indiferent a ningú. Òmnium Cultural la va criticar, i la polèmica ha tingut recorregut a Twitter, on l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya s’ha defensat amb un vídeo retallat i editat. L’entitat cultural ja l’ha respost amb el vídeo sencer. Aquest dijous, d'altra banda, l'exdirigent popular ha obert un altre front a la xarxa amb una picabaralla amb Gerard Piqué.

Anem a pams. El central del Barça l'ha acusat de "mentider" i "manipulador" a través de Twitter, i ha compartit el vídeo d'Òmnium. Citant la piulada, Millo ha criticat al jugador blaugrana la seva "intransigència amb qui pensa diferent" i la "voluntat de generar odi en contra meu". "No difamis el meu nom, home", escriu l'exdelegat, que també afegeix: "no t'he insultat mai".

No difamis el meu nom home...! @3gerardpique jo No t'he insultat mai, respecto la teva manera de pensar. Tu demostres ara intransigència amb qui pensa diferent que tu, i voluntat de generar odi en contra meu. Dir la veritat és el millor camí per defensar la llibertat ! https://t.co/Us7GC3yQNz — Enric Millo (@EnricMillo) 7 de març de 2019

L’inici de la picabaralla l’hem de situar en un retuit d’Òmnium on s’afirmava que Millo havia declarat al judici amb "contradiccions, falsedats i una mica de Fairy". I s’afegia: "També ha acusat el president d'Òmnium, Cuixart, d'amenaçar durant el 20-S de no deixar sortir la comitiva judicial. Va ser tot el contrari".

