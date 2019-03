Netflix estudia apujar els preus

Netflix, la plataforma streaming que lidera el mercat en aquest moment, posa a prova les butxaques dels seus (futurs) subscriptors. Segons ha informat el diari Expansión , després d'apujar els preus dels seus usuaris als Estats Units, la plataforma estaria ara plantejant-se fer el mateix a Espanya. De quin increment s'està parlant? En el cas espanyol, la quota de subscripció podria augmentar entre 2 i 4 euros, en funció del pla contractat.Netflix va arribar a l'estat espanyol el 20 d'octubre del 2015 amb tres tarifes: la Bàsica (a 7,99€), l'Estàndard (a 9,99€) i la Premium (a 11,9€). L'any 2018 arribava la tarifa Ultra, que és la categoria que permet quatre dispositius connectats a la vegada. Ara, l'empresa es planteja apujar el preu de l'Estàndard -que permet utilitzar el mateix compte en dues pantalles de manera simultània- a 12,99€, i la Premium, a 17,99€. La Bàsica, en canvi, no veurà alterada la seva tarifa.Aquest increment, segons la plataforma, respon a "una prova per tal de comprendre millor com valoren Netflix els membres". Afegeix: "No tothom veurà aquesta prova -aquests preus-, perquè l'objectiu és que Netflix sempre tingui una excel·lent relació qualitat-preu".

