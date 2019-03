El TSJC cita Baños i Reguant per notificar-los la multa per no respondre a Vox

El lletrat de l'administració de Justícia de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat per al proper 19 de març els exdiputats de la CUP Antonio Baños i Eulàlia Reguant.El tribunal els notificarà aquell dia l'acord del Tribunal Suprem pel qual se'ls sanciona amb una multa de 2.500 euros per haver-se negat la setmana passada, quan van comparèixer com a testimonis en el judici de l'1-O, a respondre les preguntes de l'acusació popular, que exerceix el partit d'ultradreta Vox.La sanció no és ferma, i els dos exdiputats de la CUP tindran cinc dies per presentar un recurs davant la mateixa sala, segons ha informat el TSJC.Segons resa l'article 420 de la llei d'enjudiciament criminal , aquells testimoni que "es resistís a declarar, que sàpiga dels fets sobre es quals li preguntin" incorreran en "multa de 200 a 5.000 euros". Afegeix que, en cas que el testimoni "persisteixi en la seva resistència", serà "perseguit pel delicte de desobediència greu a l'autoritat".Aquest delicte està contemplat en l'article 556 del Codi Penal , que sanciona "amb la pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a divuit mesos" aquells que "es resisteixin o desobeeixin greument a l'autoritat o els seus agents en l'exercici de les seves funcions".

