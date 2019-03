La monumental bronca entre Florentino Pérez i Ramos després del ridícul a la Champions

La setmana més negra de la història moderna del Reial Madrid, amb l'eliminació de la Copa del Rei i la Lliga de Campions i el salt a l'abisme a la Lliga, ja està comportant diverses conseqüències fora del terreny joc. La més sonada, que ha sortit a la llum en les darreres hores, és una greu topada entre Sergio Ramos, el capità madrileny, i Florentino Pérez, el president del club.El xoc es va produir just després de l'eliminació contra l'Ajax , als vestidors del Santiago Bernabéu. El president va baixar de la llotja i va retreure a la plantilla manca de compromís, poca dedicació i, segons publica el diari As , va utilitzar qualificatius com "vergonyós" en referència al paper dels jugadors escassos minuts abans contra el conjunt d'Àmsterdam.Ramos va esclatar, va recriminar-li mala planificació dels despatxos i va ressaltar que ell s'havia deixat la pell pel club sempre que havia calgut. La conversa va anar pujant de to fins que el futbolista andalús va etzibar: "tu em pagues, i jo me'n vaig". La resta de jugadors van ser testimonis de luxe de la discussió d'alt voltatge.

