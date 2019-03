L'acudit d'una empresa andalusa sobre Vox Lleida que s'ha fet popular a la xarxa

La detenció del president de Vox Lleida per presumptes abusos sexuals a discapacitats ha encès la xarxa contra la formació d'ultradreta. Entre els centenars de missatges ha destacat un acudit de l'empresa "Desantranques Jaén" ha fet fortuna per la seva senzillesa i gràcia. En la imatge que ha penjat la companyia es veu la figura de Superman passant pel costat d'un edifici que té el logo de Vox Lleida i que està en flames.En la següent vinyeta es veu com Superman es canvia el vestit, però ho fa a la inversa del que acostuma a fer en casos d'emergència, i es posa el vestit de carrer, amb gavardina i ulleres. Acte seguit, el superheroi passa pel costat de l'edifici xiulant i passant de l'incendi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor