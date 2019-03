Neix una coordinadora de comerç just i finances ètiques a Catalunya

Presentació de la La Coordi a Terrassa. Foto: Cedida

Consolidar el moviment del comerç just, les finances ètiques a Catalunya. Aquest és l'objectiu de La Coordi, la nova coordinadora catalana, formada per sis entitats catalanes del tercer sector i amb activitats a més de 35 municipis , que s'ha presentat aquest dijous al matí a la seu d'Alternativa3, a Terrassa. La seva presidenta, Maria Fernandez, ha explicat que La Coordi "és l'evolució de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica que va néixer fa 20 anys sota el nom de la Festa del Comerç Just".En concret, està formada per SETEM Catalunya, Oxfam Intermón, Alternativa 3, Fiare Catalunya, FETS-Finançament Ètic i Solidari i la XES (Xarxa d'Economia Solidària). A més a més, la coordinadora compta amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Diputació de Barcelona.El director general de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Manel Vila, ha explicat que la coordinadora és una eina per crear espais on "buscar més complicitat i musculatura del comerç just i les finances ètiques" i ha assegurat que la Generalitat està compromesa per donar veu a les sis entitats que la formen i per fer créixer el moviment.Durant l'acte de presentació s'ha donat a conèixer la campanya central de 2019 pel Dia Mundial del Comerç Just, que enguany se celebra el 4 de maig amb una mirada feminista. Sota el lema "Posa el filtre lila: per la igualtat, tria Comerç Just", la campanya vol visibilitzar les desigualtats de gènere que existeixen en diferents sectors del comerç internacional. Segons dades globals de Nacions Unides, les dones guanyen entre un 10% i un 50% menys que els homes per fer la mateixa feina. A més, les dones es concentren en feines menys o gens remunerades de menor qualificació i amb més inseguretat laboral, i estan infrarepresentades en llocs de responsabilitat i de presa de decisions.La Coordi sorgeix de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica, una campanya que va néixer fa 20 anys sota el nom de la Festa del Comerç Just de la mà de SETEM Catalunya i que ha incorporat les diferents entitats que ara formen La Coordi, a més de la branca de Banca Ètica i de l'Economia Social i Solidària dins dels seus pilars.Els darrers anys, la campanya ha centrat la seva activitat al voltant del Dia Mundial del Comerç Just, que ha comptat amb un gran acte central a Barcelona però també amb diverses activitats, tallers, jocs, espectacles i xerrades a més de 35 municipis catalans, organitzades pel teixit local. Aquesta descentralització es mantindrà i creixerà amb la creació de la nova entitat.Ara però, amb la creació de La Coordi es vol fer un pas més i moltes de les seves activitats estan centrades en la sensibilització de la població catalana sobre les alternatives del comerç just, les finances ètiques i l'economia solidària. "L'entitat vol ser una eina que serveixi per articular i fer créixer els projectes que aposten per un consum crític, conscient i solidari al territori, promoguts per organitzacions de comerç just, governs locals i entitats socials", ha afirmat Fernandez.En relació al comerç just, la nova coordinadora busca consolidar el moviment des d'una perspectiva Nord/Sud per contribuir a la justícia social, la reducció de les desigualtats i el respecte pels drets humans, molt especialment els drets laborals i ambientals als països productors. Precisament, el representant de Segell de Petits Productors (SPP), Jeronimo Prujin, ha explicat en relació al comerç just que "potser no podem somiar en canviar el model econòmic global però sí, en generar una resistència des dels petits productors". El SPP és una xarxa intercontinental d'organitzacions d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia que aglutinen més de 500.000 famílies de petits productors.Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, ha manifestat que el segle XXI "posa al descobert incoherències i contradiccions" i ha assegurat que cal canviar el sistema econòmic i social encarat cap a un progrés just, social i respectuós. Vega també ha recordat que Terrassa ha mantingut l'1% del pressupost destinat a la cooperació al desenvolupament i que la setmana passada el ple municipal va aprovar per unanimitat el pla estratègic d'Economia Social i Solidària de la ciutat. A Terrassa "volem ser molt més una ciutat que aposta per la justícia, el comerç just i l'ètica que ens fa falta en l'economia", ha afegit l'alcalde.

