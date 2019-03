Els trens d'alta velocitat de baix cost no es preveuen al corredor mediterrani

El corredor mediterrani no tindrà, de moment, trens d'alta velocitat de baix cost com els que es posaran en marxa, abans de 2020, als cinc corredors de l'estat espanyol. Així ho ha anunciat el govern espanyol en resposta a una pregunta del grup de Compromís al Senat sobre l'entrada en funcionament dels anomenats combois EVA. La voluntat del Ministeri de Foment seria posar-los en marxa just abans de la liberalització ferroviària aquest any i que les empreses públiques puguin oferir el servei quan entri la competència. L'oferta, però, es limitarà de moment als trams entre Madrid-Barcelona, Madrid-València, Madrid-Sevilla, Madrid-Màlaga i Madrid Alacant, però en cap cas Barcelona-València -o viceversa-."De la mateixa manera que passa amb les autopistes és lamentable que es demori la posada en servei de trens d'alta velocitat entre la segona i tercera ciutat de l'Estat, mentre si podran utilitzar per anar sempre a Madrid o des de la capital espanyola cap localitats andaluses, valencianes i la capital catalana. La indefinició del govern sempre perjudica la nostra autonomia, les seves comunicacions i vies d'exportació i de millora de la nostra competitivitat empresarial", ha declarat el portaveu del grup de Compromís al Senat, Carles Mulet. Per contra, Mulet ha apuntat que en el cas del corredor nord-est d'alta velocitat Madrid-Barcelona, sí hi haurà una parada a Saragossa "com a destinació clau", encara que "de nou la unió Alacant-València-Castelló- Tarragona-Barcelona-Europa haurà d'esperar".El senador ha retret al govern espanyol la manca d'inversió en comunicacions perjudicant els serveis de Rodalies que utilitzen la majoria de ciutadans o els "nyaps" en la concreció de la xarxa d'alta velocitat del corredor mediterrani. També ha criticat la polèmica i qüestionada proposta dels trens EVA, que identificarien els trens AVE amb el servei actual i de qualitat i l'EVA, amb els preus baixos, una estètica i color rosa amb un nom de dona. "La idea del PP i del llavors ministre De la Serna de triar aquest nom no contribuïa per a res a reduir la bretxa de gènere existent i l'actual govern perpetua discriminacions territorials", fet que en la seva opinió "no hauria de passar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor