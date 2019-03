Les dones de lletres de Girona posen veu a les protagonistes de Víctor Català

Cartell de la convocatòria d'aquest 8-M a La Merce Centre Cultural. Foto: Club Editor.

La "Victorada", que tindrà lloc aquest divendres 8 de març a les 20:00 h al Centre Cultural La Mercè de Girona, vol posar en relleu el pes dels personatges femenins en l’obra de Víctor Català. Els relats de Caterina Albert en són plens, de dones que breguen amb la família, amb el marit, amb els amos, amb l’amor, amb l’abús, amb la maternitat clandestina, amb afanys de llibertat que topen contra costums d’esclavitud. Fins a 14 dones de lletres gironines hi participaran amb la lectura de diversos textos de l'autora de Solitud."La brutalitat del món rural és força semblant a tot arreu, la violència contra les dones, també. Escriure, aquí, és enderrocar les lleis del silenci que les amaga.” Ho escriu Najat El Hachmi al postfaci del tercer volum de contes de Víctor Català, que acaba de sortir. Ho diran ben alt en públic el 8 de març: Caterina Albert no es va cansar de narrar què vivien les dones i què podien viure si elles volien.Després de la concentració feminista convocada a Girona, es convida dones i homes a reunir-se al voltant de la literatura com a instrument de denúncia. Catorze d'elles llegiran fragments de vides en femení narrades per "la" Víctor.

