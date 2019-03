Descobreixen un enterrament col·lectiu de fa 3.000 anys a Vimbodí i Poblet

Detall d'una resta humana localitzat a la cova dels Xaragalls, a Vimbodí i Poblet. Foto: IPHES



Un equip de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) ha posat al descobert un enterrament col·lectiu de fa uns 3.000 anys a la Cova dels Xaragalls, a Vimbodí i Poblet. Segons informa la institució, serà de gran interès per estudiar el poblament prehistòric i protohistòric a la Conca de Barberà.La troballa s'ha produït en el transcurs de l'excavació que va començar a mitjan febrer i que s'acabarà el 15 de març. La boca de la cavitat que s'excava representa només una part d'un petit complex càrstic d'origen freàtic. Els membres de l'IPHES creuen que part de les coves estan totalment reblertes i poden contenir restes de diferents períodes cronològics des del pleistocè mig -500.000 anys- fins a la prehistòria recent, amb les primeres poblacions ibèriques.Durant aquesta campanya s'han trobat dipòsits arqueològics que testimonien el reompliment original de la cavitat. D'entre el material descobert durant els primers dies de l'actuació abunden restes humanes, d'animals i ceràmiques de caràcter funerari de fa uns 3.000 anys. L'estudi d'aquestes restes permetrà aprofundir en aquestes poblacions que representen el substrat preromà del poblament de la conca de Barberà.Aquestes troballes també permetran desenvolupar la recerca de la tecnologia ceràmica, l'aprofitament i explotació dels ramats i fer estudis genètics de les restes paleoantrolpològiques, cosa que permetrà establir el caràcter genètic local o saber si existeixen dinàmiques d'intercanvi amb altres zones geogràfiques.Un dels objectius del projecte d'investigació de l'IPHES a la Cova dels Xaragalls és registrar i datar els conjunts arqueològics i paleontològics de tot el sistema càrstic. Els treballs d'aquesta campanya permetran documentar els conjunts arqueològics més recents de la cavitat, on destaquen materials relacionats amb enterraments humans col·lectius de l'edat del bronze, de fa uns 3.000 anys.La intervenció arqueològica compta amb el suport logístic de Bodegues Torres, l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet i la col·laboració del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet (PNIN).El treball de camp i la recerca al jaciment de la cova dels Xaragalls forma part del projecte quadriennal de recerca de l'IPHES "Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona", finançat per la Generalitat de Catalunya. També està inclòs en el Grup de Recerca reconegut i finançat per l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca) "Social, cultural and biological Evolution during the Pleistocene (StEP)" (2017SGR1040).La cova dels Xaragalls, o dels Eixeregats, ha estat molt pertorbada per excavacions antigues i, a causa d'aquesta intrusió i destrucció, molts materials s'han perdut i els que s'han conservat es troben dispersos entre els museus comarcals i altres dipòsits particulars, o se'n desconeix la seva localització. Els treballs de recerca que l'IPHES fa des de fa uns any vol contribuir a recuperar i posar en valor tot aquest patrimoni.

