VÍDEO Ball de xifres de les autoritats espanyoles sobre els policies ferits l'1-O

Les autoritats estatals, polítiques i policials, no es posen d'acord a consensuar una xifra sobre el nombre d'agents presumptament ferits durant el referèndum de l'1-O. Ho han tornat a posar de manifest aquest dijous les dues persones al capdavant dels dispositius de la Policia Nacional espanyola i de la Guàrdia Civil durant aquella jornada, Sebastián Trapote i Ángel Gozalo, que han testificat amb unes xifres que no quadren amb altres d'anteriors.Trapote, cap de la Policia Nacional espanyola a Catalunya, ha afirmat a preguntes de la Fiscalia que l'1-0 van resultar ferits 65 agents del cos, "amb part facultatiu que consta a l'atestat". Posteriorment, Gozalo, exgeneral en cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, ha assegurat que van ser ferits 55 agents del cos armat.Les dues xifres donen un total de 120 agents dels cossos policials espanyols suposadament ferits l'1-O. Fa només una setmana, l'exvicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría va testificar que el total d'agents ferits va ser de 93 . Aquest nombre tampoc no quadra amb les altres dos xifres que havia aportat abans el govern espanyol: 431 agents ferits, segons va afirmar immediatament després del referèndum, i 111, xifra notablement rebaixada que va aportar uns mesos després l'executiu del PP.Tampoc no hi ha acord, dins de les pròpies autoritats policials espanyoles, sobre el nombre d'efectius que haurien causat baixa mèdica després de l'1-O. Gozalo, en el seu testimoni, ha afirmat que cinc agents de la Guàrdia Civil van agafar la baixa, mentre que, fa només tres dies, l'exsecretari d'estat de Seguretat José Antonio Nieto -al comandament dels dos cossos estatals- havia assegurat que cap agent van deixar de treballar l'endemà.

