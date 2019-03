Llum verda del Parlament a la comissió d'investigació sobre la monarquia

El Parlament ha aprovat la creació d'una comissió d'investigació sobre la monarquia amb els vots a favor de JxCat, ERC, comuns i la CUP i els vots en contra de Cs, PSC i PP. De fet, la proposta ha estat impulsada conjuntament pels quatre grups sobiranistes de la cambra. La comissió tindrà per objecte investigar les activitats "delictives o irregulars" de persones vinculades a la família reial espanyola, incloses les destinades a "forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multinacionals fora de Catalunya després de l'1-O. Cs i PSC defensen que el Parlament no pot investigar la monarquia perquè no és competència de la Generalitat.Els grups signants volen que la comissió investigui els presumptes comptes irregulars del rei emèrit, Joan Carles I, a Suïssa i altres paradisos fiscals, la provinença d'aquest capital i les activitats delictives o irregulars que es puguin derivar de les declaracions de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. El diputat dels comuns Lucas Ferro ha defensat que la monarquia no pot tenir un "xec en blanc" i ha afegit que mentre hi hagi rei, el seu grup no renunciarà que sigui sotmès al control parlamentari. "Mentre la casa reial sigui també la casa reial de Catalunya, aquest Parlament no ha de renunciar al seu control", ha conclòs.Per al diputat de la CUP Carles Riera el Parlament ha de tenir la "dignitat i la decència" d'investigar la monarquia espanyola tenint en compte el rebuig del Congrés a fer-ho. Segons el diputat cupaire, s'ha d'investigar "la seva profunda implicació amb la corrupció i el tràfic d'armes i les implicacions de tots els actors del règim que sustenta aquesta monarquia". I és que per Riera, la monarquia forma part del règim del '78 que cal tombar.El vicepresident primer de la mesa i diputat de JxCat, Josep Costa, ha sentenciat que la comissió ha de ser "la llavor de la República que s'està construint a Catalunya" i la "guillotina que talli una nissaga de reis imposats per designes divins o dictatorials". Costa també ha afegit que no es pot acceptar com a rei qui "no ho ha guardat els drets i llibertats". "Felip V va ser el primer Borbó, i Felip VI ha de ser el darrer", ha conclòs el parlamentari independentista.El diputat d'ERC Ruben Wagensberg ha definit la monarquia com una institució masclista, corrupte i massa relacionada amb l'extrema dreta i el franquisme. "És una vergonya democràtica, addicta a saltar-se el seu rol constitucional", ha afegit el diputat que confia que la comissió d'investigació serveixi per posar "llums i taquígrafs" a l'obscuritat.Al seu torn, el diputat de Cs Matías Alonso ha avançat que el grup taronja no participarà en la "xarlotada" de la comissió, i ha instat el president espanyol, Pedro Sánchez, a presentar un recurs d'inconstitucionalitat davant "l'atropellament" d'avui al Parlament. Si no, Alonso ha afegit que ja ho farà el grup de Cs del Congrés que sorgeixi de les eleccions del 28-A. El diputat constitucionalista també ha titllat la comissió d'"acte de venjança" i ha carregat contra la Mesa per admetre'n a tràmit la proposta de creació.El diputat del PSC-Units Ferran Pedret ha argumentat el vot en contra del seu grup perquè l'objecte de la comissió d'investigació "ultrapassa" l'àmbit competencial de la Generalitat. En aquest sentit, Pedret ha citat l'article 67.1 del reglament del Parlament per defensar que els assumptes d'interès de rellevància pública de les comissions d'investigació han d'estar vinculats a competències de la Generalitat.D'altra banda, el líder del PP, Alejandro Fernández, ha asseverat que les "millors" democràcies del món són monarquies parlamentàries, i ha conclòs el seu discurs amb un: "Visca el rei".

