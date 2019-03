L'aposta de Josep Ramon Bosch per «centrar» Societat Civil Catalana divideix l'entitat

L'ala més extrema de l'entitat ja ha començat a moure's per barrar el pas a l'intent de Bosch i mobilitzar-se per guanyar el debat que s'ha iniciat i l'assemblea de març

Boch li ha obert a Manuel Valls les portes de molts cenacles empresarials i li ha fet d'introductor en dinars i sopars durant els darrers mesos

Societat Civil Catalana (SCC) buscar reubicar-se en el panorama polític i ha encetat un debat estratègic sobre el seu futur que conclourà a finals de març en una assemblea. Serà un debat intens que ja ha començat a agitar les aigües de l'entitat unionista, que ha superat una crisi interna recent que va concloure amb la sortida de José Rusiñol de la presidència i la constitució d'una nova directiva, amb Josep Ramon Bosch al davant. Ara, segons fonts internes consultades per, Bosch -que havia estat el primer president el 2014- aposta fort per donar un gir al discurs de SCC i "centrar" l'entitat, allunyant-la de posicions extremes.La necessitat de preservar la cohesió interna de Societat Civil i d'evitar que l'entitat s'arrengleri en posicions marginals en la societat, així com el nou context polític generat per l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloam, han fet que dins de l'entitat s'obri pas la idea de moderar els missatges més frontistes propis del moment més tens del procés. Aquesta pretensió de moderació abanderada per Bosch topa amb una forta oposició interna, liderada per José Domingo i Rafael Arenas. Unes declaracions recents de Bosch en una entrevista a RAC1 , en la qual es va mostrar contrari a l'aplicació de l'article 155 i va negar que el govern de Sánchez hagués "claudicat" davant l'independentisme, van desfermar la ira d'un nucli rellevant de l'associació. Bosch es va referir també a Catalunya com una "nació cultural" i va dir que no s'oposava a la immersió lingüística, així com que lamentava l'empresonament dels dirigents sobiranistes. El concepte de "nació cultural", sobretot, ha provocat la indignació d'alguns membres de Societat Civil.L'ala més extrema de l'entitat ja ha començat a moure's per barrar el pas a l'intent de Bosch i mobilitzar-se per guanyar el debat que s'ha iniciat i l'assemblea de març. Una de les persones que s'ha significat de manera bel·ligerant contra Bosch és Ana Losada, molt propera a Rafael Arenas, que des dels eu compte de twitter va arribar a acusar Bosch de "traïció":Josep Ramon Bosch és una peça determinant en tots els moviments que es produeixen en el si de l'unionisme a Catalunya. Ha estat cabdal en l'operació de Manuel Valls en contribuir a convèncer l'exprimer ministre francès per donar el salt a la política catalana. També li ha obert les portes de molts cenacles empresarials i ha fet d'introductor de Valls en dinars i sopars durant els darrers mesos.Bosch porta anys vinculat a la política catalana, sovint en un segon terme. Va ser militant del PP, al qual es va afiliar molt jove, l'any 1986. Després va ser un dels impulsors de la candidatura de Montserrat Nebrera en el congrés del 2008, en el qual va ser derrotada per Alicia Sánchez-Camacho. Després va ser expulsat del PP per defensar una línia diferent amb una autonomia més àmplia de l'organització respecte l'aparell del carrer Génova de Madrid.

