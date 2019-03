La Fiscalia investiga la difusió de fotos de la secretària judicial del 20-S

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert aquest dijous diligències d'investigació per la publicació en xarxes socials per part de "determinades persones i col·lectius radicals" de la fotografia i dades personals de la secretària judicial de l'escorcoll a la seu d'Economia el 20-S, Montserrat del Toro, que va declarar aquest dimecres com a testimoni en el judici per l'1-O al Tribunal Suprem.La declaració de Del Toro es va emetre per televisió amagant la imatge de la testimoni, que ho havia demanat expressament al tribunal. El jutge Marchena també va ordenar als presents a la sala que no prenguessin cap imatge de la secretària judicial.En el decret d'obertura de diligències d'aquest dijous, la Fiscalia indica que aquestes publicacions van acompanyades d'indicacions que poden facilitar la seva localització i de textos que "inciten expressament a l'exercici de la violència física sobre la seva persona, a part d'altres de naturalesa clarament ofensiva i vexatòria ".Apunta que aquests fets contra la lletrada del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, ​​que investiga l'1-O, poden ser constitutius d'un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia, o d'altres com els de descobriment i revelació de secrets, o injúries amb publicitat a funcionari públic.

Decret d'obertura d'investigacions by naciodigital on Scribd

