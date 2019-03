El Suprem cita Trapero per declarar com a testimoni el 14 de març

El major Josep Lluís Trapero ha estat un dels protagonistes d'aquesta setmana al judici de l'1-O, perquè tant José Antonio Nieto com Diego Pérez de los Cobos, alts responsables del ministeri de l'Interior durant el referèndum, l'han assenyalat com a col·laborar imprescindible per tal que se celebrés la votació. Dijous vinent, 14 de març, tindrà oportunitat d'explicar-se com a testimoni davant del Tribunal Suprem.Així ho ha fet públic el Suprem en una diligència en la qual també s'estipulen altres testimonis de cara al dia 14. Es tracta de Carles Viver i Pi-Sunyer, expresident del Consell Assessor per a la Transició Nacional i arquitecte de la desconnexió; Josep Maria Jové, exsecretari general de Vicepresidència i Economia l'anterior legislatura; i Santi Vidal, exjutge i exsenador d'ERC que va revelar un pla per obtenir dades fiscals dels catalans que va desembocar en la investigació del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.És aquí on estan encausats, precisament, Viver i Pi-Sunyer, Jové -ara diputat d'ERC- i Vidal, de manera que es poden acollir al seu dret de no declarar al Suprem. Pel que fa a Trapero, la Fiscalia li demana onze anys de presó per un delicte de rebel·lió que es jutjarà en les properes setmanes a l'Audiència Nacional.

