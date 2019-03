El PP i Vox eludeixen la vaga del 8-M mentre que Cs aposta pel «feminisme liberal»

El PP i Vox s'han desmarcat de les mobilitzacions d'aquest divendres en favor del 8-M, ja que consideren que el manifest que s'hi llegirà està "monopolitzat" pels partits d'extrema esquerra". En canvi, Albert Rivera, líder de Ciutadans, aposta per un "feminisme liberal" i secunda la manifestació, tot i que encara no se sap quins líders hi faran acte de presència.



👩🏼‍💼👩🏻‍🔧👩‍🏭👩🏽‍⚕️ #FeminismoLiberal es dar a las mujeres la libertad de decidir.



📽 @Albert_Rivera "Debemos eliminar todas las tutelas sobre las mujeres. No se les puede decir cómo ser madres, cómo vestir, en qué momento tener hijos..." #CaféRivera pic.twitter.com/pegRwQ4fYs — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 7 de març de 2019

Cs ha llençat aquest dijous a la xarxa un vídeo en favor del "feminisme liberal" perquè el 8-M "ningú parli en nom" de les dones. Es tracta d'un espot on es pot veure diverses dones fent abdominals mentre una veu en off recorda que les dones "treballem com ningú i cobrem menys". El vídeo s'emmarca en l'ofensiva de Ciutadans per contrarestar el que entén que és un ús partidista de l'esquerra del Dia Internacional de la Dona. A més, ha presentat aquesta setmana un manifest del "feminisme liberal" , que critica el llenguatge inclusiu que defensen partits com el PSOE i Podem. En aquest manifest, Ciutadans assegura que "la dona no s'ha tret la tutela dels homes per caure en la tutela d'altres dones que pretenguin parlar en el seu nom", perquè "cap grup de pressió pot parlar en nom d'aquest col·lectiu".La vaga i la manifestació del 8-M ha despertat una nova batalla entre el govern de Pedro Sánchez i el PP, que aquest dimecres va anunciar que no assistirà a la marxa convocada pels col·lectius feministes. Segons la vicepresidenta, l'absència dels populars és "coherent" amb la seva línia ideològica respecte al feminisme, "el feminisme és una posició progressista" i casa malament amb la ideologia conservadora del PP i Vox. A més, ha afegit que "el PP mai ha defensat la discriminació positiva o les quotes" i per contra "les ha combatut constantment".Carmen Calvo ha assegurat que l'absència dels populars coincideix amb la seva línia ideològica respecte al feminisme, però ha retret als partits de dretes que hagin maniobrat presentat divendres propostes en els últims dies, "resulta estrany que els partits de la dreta es vulguin apuntar a això de manera bastant maldestre", ha dit.El govern espanyol limitarà la seva agenda de divendres a la reunió del Consell de Ministres, però el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no assistirà a la manifestació.

