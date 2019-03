Inventen un coixí per acabar amb «el suplici» de dormir amb el monyo de fallera

Una empresa valenciana comercialitza un coixí perquè les falleres puguin dormir amb menys molèsties amb els tradicionals monyos. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha concedit al producte el certificat de disseny industrial pel seu caràcter "nou i singular", segons explica el Diari la Veu. Des de la marca incideixen que dormir amb els monyos posats és "un dels majors suplicis que hi ha per a les falleres, però des d'enguany és molt més còmode". El producte és un coixí pensat perquè el coll descansi millor gràcies a un forat en la part central que permet que el monyo s'acobli, evitant així que el cabell postís s'agafi completament al cap, el que provoca sensació d'incomoditat a les falleres quan es mouen al llit. A més, es pot utilitzar tant tombada cap amunt com de costat, expliquen."Moltes falleres es pentinen el dia 15 de març i no es lleven els monyos fins al 19. Amb aquest coixí per a dormir amb monyos podran descansar millor i aprofitar les poques hores de somni en una setmana tan intensa", destaca Amparo Sanz, la gerent de l'empresa Moñaditas, amb seu a Picassent (l'Horta sud) i especialitzada en regals fallers. "També és un complement perfecte per a falleres majors que no es lleven els monyos durant els caps de setmana replets d'actes", ha dit Sanz.La idea la va plantejar Sofia Rierol, una nena de 10 anys que va ser fallera major infantil en 2017 i que portava molt mal dormir amb els monyos de fallera. "M'encanten els vostres productes, però heu d'inventar un coixí per dormir amb monyos de fallera", va comentar la xiqueta.Des de llavors l'empresa es va posar a treballar i, després de diversos prototips, d'estudiar la forma, el farciment i la grandària del forat més adequat, van llançar al mercat aquest coixí amb l'objectiu de fer la vida més còmoda a les falleres. L'empresa, dedicada a regals personalitzats, ofereix també altres productes destinats al món faller, entre els quals figuren calcetins, caixes de petards, polseres, xumets i minimocadors per a bebés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor