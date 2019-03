NacióDigital s'adhereix a la vaga feminista del 8-M

Aquest divendres, 8 de març, Catalunya secundarà la vaga feminista, que aspira a tenir el mateix impacte que la convocatòria de l'any passat. L'aturada serà un altaveu de denúncia de la violència masclista, així com de la situació de desigualtats que encara es manifesta en la nostra societat, des de la falta d'equiparació salarial fins a la presència insuficient de dones als càrrecs de responsabilitat.no és aliena a aquesta situació i se sumarà a la vaga.L'empresa editora del diari, d’una banda, i la majoria de la plantilla de treballadors i treballadores, de l'altra, han decidit adherir-se a l'aturada. Això tindrà implicacions en els continguts de la capçalera, que no vol ser aliena a la protesta que es visualitzarà aquest divendres. Des d'aquest dijous a la mitjanit fins al final de la jornada de divendres, el diari reduirà la seva activitat i es concentrarà en la informació vinculada al 8-M.Durant la jornada de vaga us explicarem de forma diligent el que passi a les manifestacions a través del minut a minut i de les xarxes, però amb menys extensió del que és habitual. Per explicar els motius i l'abast del 8-M amb tota la magnitud i profunditat possibles, NacióDigital ja ha difós durant tota la setmana articles -en tots els formats- vinculats a les qüestions nuclears de la reivindicació feminista. L'empresa editora del diari, d'acord amb la plantilla, ha decidit destinar el sou dels treballadors i treballadores que faran vaga a una entitat que treballa en exclusiva per protegir els drets de les dones. Així, els recursos seran transferits a Ca la Dona , espai de referència del moviment feminista de Catalunya. Per la igualtat entre homes i dones, afem vaga!

