L'ampliació del permís de paternitat no entrarà en vigor fins l'1 d'abril

L'ampliació del permís de paternitat de cinc a vuit setmanes no entrarà en vigor fins l'1 d'abril, segons consta al text del reial decret que ha publicat aquest dijous el Butlletí Oficial de l'Estat. L'executiu espanyol endarrereix d'aquesta manera l'activació del nou permís que havia anunciat que entraria en vigor divendres, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona.El decret permetrà els pares disposar d'un permís remunerat de vuit setmanes aquest 2019 que s'anirà ampliant i arribarà a les 16 setmanes al 2021 , igualant el permís al de maternitat. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha justificat aquest endarreriment per la necessitat de donar més temps a les empreses perquè s'adaptin al nou permís.Els reials decrets normalment entren en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE. De fet, la majoria de les mesures que conté el decret sí que entren en vigor divendres, però una disposició addicional del text diu que tot allò que té a veure amb el nou permís de paternitat "entrarà en vigor el dia primer del mes següent al de la seva publicació", és a dir, l'1 d'abril.L'ús de la figura dels decrets per part del govern espanyol ha generat crítiques per part de l'oposició, i Calvo l'ha justificat per raons d'urgència i extrema necessitat. A més, ha recordat que el govern de Mariano Rajoy també va utilitzar el decret com a via per accelerar les seves polítiques, i ha tornat a acusar el PP i Cs d'haver fet filibusterisme amb la seva majoria a la mesa del Congrés per bloquejar l'acció legislativa del govern espanyol.Un cop publicat al BOE, l'executiu de Pedro Sánchez disposarà de 30 dies per convalidar-lo al Congrés. Haurà de ser a la Diputació Permanent, perquè les corts espanyoles estan dissoltes des d'aquest dilluns.

