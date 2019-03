VÍDEO Ja pots veure el videoclip sencer de «La Venda» de Miki

Miki en el rodatge a Sant Cugat. Foto: RTVE



Aquesta matinada s'ha fet públic el videoclip sencer de La Venda, la cançó amb la qual el candidat d'Eurovisió, el terrassenc Miki, participarà al festival musical, que se celebra el pròxim mes de maig a la capital d'Israel, Tel Aviv. De fet, aquests dies el terrassenc està de viatge en aquest país per gravar la seva postal d'Eurovisió.El videoclip s'ha rodat al mercat d'antiguitats Mercantic de Sant Cugat del Vallès. El cantant ha explicat que el videoclip integra "moltes coses divertides i amb un missatge que cal anar entenent, que es vegi la metàfora" de desposseir dels prejudicis i ser un mateix.Segons el que ja s'ha pogut veure en els avançaments publicats, una escena d'estiu amb el protagonista rodejat de gent jove contrasta amb les primeres imatges del videoclip on el cantant passeja sol per una zona residencial. Dirigit per Adrià Pujo i Fèlix Cortés el videoclip recull el concepte de què la gent es tregui la bena i surti a gaudir de la vida.

