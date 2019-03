VÍDEO La cultura també és feminista: cinc recomanacions per al 8-M

Les opinadores deLaura Pinyol, Montserrat Nebrera, Bel Olid, Ruth Gumbau i Gina Driéguez recomanen, amb motiu del 8 de març (Dia de la Dona Treballadora), llibres i sèries que tenen una perspectiva feminista, sigui pel seu contingut o per l'efecte que provoquen entre els espectadors i lectors., de Natalia Ginzburg, és la recomanació de la periodista Laura Pinyol , una història "d'Europa, les seves misèries i les seves consecucions". "Al llibre veiem dones molt autònomes, exigents, crítiques i que desmunten estereotips en una societat que, de forma grotesca, s'hi va adaptant".de Montse Barderi i amb il·lustracions de Violeta Crespo, és la primera de les dues recomanacions de la periodista Ruth Gumbau . Dones de Catalunya -algunes d'elles ja mortes- que expliquen les seves vivències, com Montserrat Abelló, Clementina Arderiu, Roser Capdevila i Maria Josep Colomer. El segon llibre és, d'Esther Vivas, sobre maternitat i els clarobscurs que genera, des d'una òptica crítica., de Gregory Maguire, és el llibre que recomana l'advocada i exdiputada Montserrat Nebrera . Explica com una bruixa acaba sent dolenta perquè les circumstàncies s'imposen a la seva vida, però també és una mostra de com les dones es poden apoderar, ser elles mateixes i sobreposar-se a les adversitats de la vida., de The Guerrilla Girls, és la proposta de l'opinadora Gina Driéguez . Aquest llibre il·lustrat pel grup d'activistes explica quin paper han tingut les dones, al llarg dels anys, en la història de l'art., de Míriam Hatibi, és la primera de les dues recomanacions de la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Bel Olid . "Explica molt clar per què és important deixar les actituds racistes i quines són", diu. La segona proposta és la sèrie(Netflix), de Catherine Reitman i Aleysa Young, que exposa les diferents maneres -"amb molt sentit de l'humor"- d'afrontar discriminacions, reptes i alegries amb què es troben les mares.

